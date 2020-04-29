ФСБ обезвредила подпольных оружейников в 22 регионах

Силовики выявили преступников, которые подпольно изготавливали боевое оружие, патроны и взрывчатку. Оружейники орудовали в 22 регионах России. У них изъяли почти сотню автоматов, пистолетов, винтовок и ружей.

«В результате проведенных ФСБ и МВД России скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъяты 95 единиц огнестрельного оружия, а также 17 килограммов взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5000 патронов, 167 артиллерийских боеприпасов, 16 приспособлений для бесшумной стрельбы», — сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

География нелегального производства оружия весьма обширна. Это Москва и Подмосковье, Крым и Севастополь, Коми, Мордовия, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края.

Оружие делали в Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях. Злоумышленники мастерили современные автоматы, переделывали охотничье оружие под боевое, восстанавливали оружие времен Второй мировой войны. Силовики пресекли деятельность семи мастерских.

Все изъятое оружие направили на криминалистическую экспертизу. По ее результатам будут решать вопросы о возбуждении уголовных дел. В январе 2020 года в Челябинской области осудили двух пенсионеров, которые скупали переделанное оружие в магазинах и переделывали его в боевое.