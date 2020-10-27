ФСБ обезвредила банду наркоторговцев на Дальнем Востоке. Видео

Сотрудники ФСБ накрыли банду наркоторговцев, которая орудовала в дальневосточных регионах. Преступная группировка специализировалась на торговле особо крупными партиями зелья. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

«В ходе проведенных обысков обнаружено и изъято из незаконного оборота гашишное масло общей массой 5,5 килограмма, около 100 килограммов марихуаны, а также 10 килограммов семян дикорастущей конопли», — говорится в сообщении ЦОС.

Объем изъятых наркотиков составил более 80 тысяч разовых доз. Их общая стоимость превышает 23 миллиона рублей. Против членов преступной группировки возбудили дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Всех подозреваемых в наркоторговле заключили под стражу.