ФСБ нашла в машине у жителя Якутии золото на 7 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ России остановили автомобиль жителя Якутии и обыскали машину. Там они обнаружили более трех килограммов россыпного шлихового золота. Эксперты оценили его стоимость более чем в семь миллионов рублей.

Спецслужба получила информацию о том, что мужчина из поселка Нижний Куранах Алданского района Якутии незаконно хранит золото у себя дома и собирается его продать. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Якутии.

Федеральная служба безопасности провела обыски в Toyota Corolla, где в итоге обнаружила и забрала природное россыпное шлиховое золото весом более трех килограммов.

«Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более семи миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

Теперь мужчина обвиняется в совершенной незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере. Местный житель признал свою вину. Суд дал ему два года тюрьмы условно. Драгоценный металл теперь считается собственностью государства и обращен в доход.