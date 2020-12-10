ФСБ нашла в машине у жителя Якутии золото на 7 миллионов рублей
Спецслужба получила информацию о том, что мужчина из поселка Нижний Куранах Алданского района Якутии незаконно хранит золото у себя дома и собирается его продать. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Якутии.
Федеральная служба безопасности провела обыски в Toyota Corolla, где в итоге обнаружила и забрала природное россыпное шлиховое золото весом более трех килограммов.
«Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более семи миллионов рублей», — отметили в ведомстве.
Теперь мужчина обвиняется в совершенной незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере. Местный житель признал свою вину. Суд дал ему два года тюрьмы условно. Драгоценный металл теперь считается собственностью государства и обращен в доход.