ФСБ нашла подозреваемых в незаконной массовой легализации мигрантов

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Правоохранителям удалось задержать преступную группировку, все члены которой так или иначе занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории сразу нескольких округов страны.

В рамках уголовного дела сотрудники МВД провели 43 обыска в отношении 42 подозреваемых, 20 из которых проживали в Москве. Им удалось обнаружить подпольную типографию, большое количество миграционных документов, поддельные печати и штампы якобы от государственных органов и других официальных учреждений, теневой учет финансов и вырученные деньги.

Сейчас задержан 21 подозреваемый фигурант преступной организации. Следствие полагает, что подельники этого бизнеса искали себе клиентов, желающих легализоваться, помогали иностранцам изготавливать поддельные документы, заключать фиктивные браки, а также переехать в Россию на постоянное место жительства незаконным путем. Расследование продолжается.