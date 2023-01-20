Криминал 20 января 2023, 07:47 ФСБ накрыла в Иркутской области канал незаконной миграции Уголовное дело за организацию незаконной миграции возбудили в Иркутской области

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В Иркутской области сотрудники Управления по вопросам миграции помогали приезжим незаконно получать гражданство в упрощенном порядке. ФСБ задержала в общей сложности семь человек, рассказало Управление СКР по Иркутской области.

Работники паспортного стола вступили в сговор с другими участниками банды. За вознаграждение они помогали приезжим проходить собеседование на носителя русского языка без соблюдения законного порядка, а потом участвовать в госпрограммах по добровольному переселению и занятости, чтобы в упрощенном порядке получать российское гражданство.

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Правоохранители завели уголовное дело за организацию незаконной миграции по предварительному сговору с использованием служебного положения. Семерых подозреваемых задержали силами ОМОН, сотрудников ФСБ, Следкома и полиции. При обысках у них дома и на работе нашли пачки денег на крупную сумму, документы и другие улики.

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В Москве год назад схватили подозреваемых в подделке документов для нелегальных мигрантов. Услугами трех злоумышленников воспользовались около пяти тысяч земляков.