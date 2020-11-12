ФСБ накрыла лабораторию по производству наркотиков. Видео

Федеральная служба безопасности России провела операцию по ликвидации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотических наркотиков. Преступники работали в частном доме во Владимирской области.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержаны три человека. Члены банды делали наркотические средства и продавали их в интернете. Силовики нашли в лаборатории 950 литров наркосодержащей жидкости и около 9,3 килограмма мефедрона.

Также с места сотрудники ФСБ забрали оборудование, химические вещества, лабораторную посуду, средства связи. В них найдена информация, которая доказывает причастность задержанных к серийному производству и сбыту наркотиков.

Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении трех человек открыто уголовное дело по статье УК России «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Задержанных заключили под стражу.