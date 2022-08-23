ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Свердловской области

Сотрудники УФСБ по Свердловской области обнаружили подпольную нарколабораторию в Белоярском городском округе. Там занимались производством синтетических наркотиков, а потом их продавали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе осмотра помещений оперативниками ФСБ обнаружено и изъято более 11 килограммов наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы», — сказано в сообщении ФСБ.

Следственное подразделение УФСБ открыло уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Два жителя Екатеринбурга подозреваются в изготовлении запрещенных веществ и их продаже в даркнете. Эти люди скрылись, сейчас их объявили в федеральный розыск. Расследование дела продолжается.