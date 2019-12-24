ФСБ накрыла группу торговцев оружием на Урале

Сотрудники ФСБ по Свердловской области задержали группировку, которая занималась торговлей оружием и боеприпасами в Нижнем Тагиле. В домах преступников прошли обыски.

Незаконным оборотом оружия и боеприпасов занимались трое жителей Нижнего Тагила.

«В местах проживания участников преступной группы проведены осмотры, обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия», — сообщили РИА «Новости» в региональном управлении ведомства.

Следственный отдел УФСБ России возбудил два уголовных дела по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» в отношении задержанных. Преступники могут получить до восьми лет тюрьмы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали пятерых членов ИГ* в Москве. Бандиты планировали устроить теракты.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.