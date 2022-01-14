ФСБ накрыла группировку хакеров REvil по запросу США

ФСБ РФ пресекла деятельность хакерской группировки REvil. При обысках у киберпреступников изъяли сотни миллионов рублей и 20 автомобилей премиум-класса, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Хакеры проворачивали свои темные дела в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Липецкой области. ФСБ вышла на преступников после того, как от властей США поступила информация о лидере хакерской группировки, его причастности к кибератакам на сайты высокотехнологичных организаций.

ФСБ установила всех членов группировки. Хакеры использовали вирусы-вымогатели: на пораженном компьютере шифровались все данные на носителях, а за дешифровку требовали деньги. Они также похищали средства с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе путем приобретения дорогих товаров в интернете.

Обыски прошли по 25 адресам, где пребывали 14 членов сообщества. У них изъяли 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов (порядка 44,5 миллиона рублей), 500 тысяч евро (42 миллиона рублей), 20 машин премиум-класса и компьютерную технику.

Задержанным предъявили обвинения по уголовной статье «Неправомерный оборот средств платежей».

«В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована. Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы», — сообщили в ведомстве.

Минфин США в ноябре внес в санкционный список двух предполагаемых хакеров REvil из России и Украины.