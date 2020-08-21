ФСБ накрыла 5 подпольных мастерских контрабандистов по производству оружия. Видео

Федеральная служба безопасности РФ задержала преступников, которые занималась восстановлением и контрабандой оружия, а также боеприпасов. Более 100 единиц оружия найдено в пяти подпольных мастерских.

Пресс-служба ФСБ сообщила, что пресекла деятельность межрегиональной преступной группы. В ней состояли жители Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей. Они занимались контрабандой оружия, его основных частей и боеприпасов. Также они восстанавливали огнестрел для продажи.

Силовики забрали у задержанных 103 единицы оружия. Среди них были автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, а также ручная граната РГД-5, 34 единицы унифицированного запала ручной гранаты модернизированной (УЗРГМ).

Кроме того, у контрабандистов обнаружили свыше 11 тысяч патронов различного калибра, большое количество основных частей к пистолетам Glock и винтовкам AR-15, приспособления для бесшумной стрельбы.

«Пресечена деятельность пяти подпольных мастерских с наличием специализированного оборудования», — отметили в пресс-службе.

При этом действия по пресечению контрабанды, незаконного оборота и переделки оружия продолжаются.