ФСБ накрыла 13 подпольных оружейных мастерских. Видео

Силовые операции с задержанием нелегальных производителей оружия прошли в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Крыму, Удмуртии, Хабаровском крае, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областях.

Задержания сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, как силовики в масках ловят оружейников-нелегалов около дома, на улице, выходящими из машин. В ходе обыска в мастерских обнаруживают целые арсеналы вооружения и боеприпасов.

Всего силовики изъяли 188 единиц огнестрельного оружия. В том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки и карабины, а также 20 килограммов взрывчатки, 16 тысяч патронов и 120 комплектующих частей оружия