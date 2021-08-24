ФСБ ликвидировала цех по производству синтетических наркотиков в Крыму

В Крыму ликвидировали цех по серийному производству синтетических наркотиков. Об этом сообщила ФСБ.

«Подпольную лабораторию в частном домовладении Красноперекопского района организовали двое безработных, ранее судимых жителей города Севастополя. В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали местным жителям посредством закладок», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным спецслужб, на месте были обнаружены более 450 грамм мефедрона и 150 литров наркосодержащей жидкости. Изъята лабораторная посуда, миксеры, мешалки, печи, весы, упаковочный материал, реагенты и прекурсоры — все, что имеет отношение к делу.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере». Максимальное наказание за это преступление — 20 лет тюрьмы.