Важное 26 июля 2023, 10:04 ФСБ ликвидировала подпольную украинскую нарколабораторию в Подмосковье ФСБ: в Шатуре ликвидировали контролируемую Украиной подпольную нарколабораторию

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Сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию в городском округе Шатура в Московской области. Там под контролем с украинской стороны производили крупные партии синтетических наркотических средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты получили информацию, что в Подмосковье сбывают крупные партии наркотиков через интернет-магазин, который курируют украинцы. Участников преступной группировки задержали.

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Из лаборатории изъяли запрещенные вещества, а также оборудование, с помощью которого их производили. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу, им грозит пожизненное лишение свободы.

Сотрудники ФСБ также выяснят, причастны ли задержанные к работе других нарколабораторий.

Ранее лабораторию по производству наркотиков накрыли в Ленобласти. «Производство» находилось в одном из частных домов поселка Малышево. Кроме оборудования для изготовления наркотиков, силовики нашли там шесть ведер, наполненных запрещенными веществами.