Силовики ликвидировали ОПГ «Шараповские. В нее входили более 250 человек

Банда «Шараповские» ликвидирована в Дагестане. В группировку входили более 250 человек, в том числе полицейские и адвокаты. Она была причастна к убийствам и теракту.

О пресечении деятельности банды сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Силовики уточнили, что в период 2007–2015 годов в составе организованной преступной группы были действующие сотрудники дагестанского МВД, адвокаты палаты республики и члены террористического подполья.

Килограммы взрывчатки нашли в квартире бандита в Улан-Удэ Подробнее

ФСБ выяснила, что участники банды связаны с убийствами, совершенными в указанный промежуток времени на территории Дагестана и Москвы, предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов. Они также причастны к похищениям людей и вымогательствам, участвовали в грабежах и разбоях.

Следствие установило, что в 1998 году бандиты подготовили и осуществили в Махачкале теракт, жертвами которого стали несколько десятков человек, пострадали — более 100.

Основных организаторов и исполнителей, подчеркнули в спецслужбе, задержали.