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    24 сентября 2021, 10:02

    ФСБ ликвидировала крупный канал синтетических наркотиков

    Наза Салех Захи

    ФСБ сообщила о ликвидации крупного канала поступления синтетических наркотических средств. Пять подозреваемых задержаны.

    «В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московской, Ростовской, Астраханской областей и Краснодарского края задержаны пять участников межрегионального преступного сообщества», — сказано в сообщении ведомства.

    В числе задержанных — организатор производства и каналов сбыта. Он координировал преступную деятельность из Турции.

    Представители спецслужбы добавили, что в Рузском районе Московской области выявили и остановили деятельность подпольной нарколаборатории, которая производила более 500 килограммов запрещенных веществ в месяц. Сотрудники ФСБ забрали у преступников 22 тысячи килограммов химических активов, свыше 60 килограммов мефедрона, шесть тысяч литров наркосодержащей жидкости, 1500 килограммов прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

    Заведены уголовные дела, задержанным предъявили обвинения и заключили под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.