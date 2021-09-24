ФСБ ликвидировала крупный канал синтетических наркотиков

ФСБ сообщила о ликвидации крупного канала поступления синтетических наркотических средств. Пять подозреваемых задержаны.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московской, Ростовской, Астраханской областей и Краснодарского края задержаны пять участников межрегионального преступного сообщества», — сказано в сообщении ведомства.

В числе задержанных — организатор производства и каналов сбыта. Он координировал преступную деятельность из Турции.

Представители спецслужбы добавили, что в Рузском районе Московской области выявили и остановили деятельность подпольной нарколаборатории, которая производила более 500 килограммов запрещенных веществ в месяц. Сотрудники ФСБ забрали у преступников 22 тысячи килограммов химических активов, свыше 60 килограммов мефедрона, шесть тысяч литров наркосодержащей жидкости, 1500 килограммов прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

Заведены уголовные дела, задержанным предъявили обвинения и заключили под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.