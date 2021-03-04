Калининградский «смертник» оказался фотографом

Силовики раскрыли подробности о мужчине, задержанном по подозрению в подготовке теракта под Калининградом. Оказалось, что назвавший себя смертником работает фотографом.

Мужчине, у которого нашли самодельную бомбу, 42 года, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Калининградской области.

«Подозреваемому 42 года, скоро будет 43. Он женат, у него есть сын 18 лет. Работает фотографом», — уточнил собеседник агентства.

В ФСБ добавили, что мужчина намеревался «совершить действия устрашающего власти характера». В поле зрения силовиков он попал благодаря полученной от бдительных граждан информации.

Россиянина задержали на объекте энергетики Калининградской области. На оперативном видео он назвал себя смертником. Мужчина планировал теракт из-за ненависти к действующей власти и хотел совершить его на подстанции «Северная» в Гурьевском районе.

Дома у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство, инструкции по изготовлению бомбы и компоненты для взрывчатки. У него также изъяли «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов власти».

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.