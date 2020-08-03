ФСБ изъяла незаконное оружие у жителей России. У них нашли более 170 пистолетов и автоматов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 42 граждан с незаконным оружием. В 12 регионах страны нашли 179 единиц огнестрельного оружия, 15 килограммов взрывчатых веществ и 110 детонаторов.

«В 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны», — сообщили в ФСБ.

Задержания происходили совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии. Незаконное оружие нашли в Москве, Подмосковье, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесской Республике, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской и Ростовской областях.

Всего правоохранители изъяли 179 единиц огнестрельного оружия. В частности, пулемет ПКМ, автоматы АК-74, АКМС, винтовки и карабины Мосина, СВТ, СКС, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, АПС и Коровина. Кроме того, были найдены 17 ручных гранат Ф-1, РГД-5 и РГН, около 15 килограммов взрывчатых веществ и 110 детонаторов различных модификаций. Еще сотрудники ФСБ изъяли более 80 тысяч патронов и комплектующих оружия с основными частями.

Бойцы пресекли деятельность 22 подпольных мастерских, занимающихся модернизацией оружия и изготовлением патронов. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и ждут результатов криминалистических экспертиз.