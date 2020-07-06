ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков у задержанных курьеров
Крупный межрегиональный канал по распространению синтетических наркотиков пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности России. В Московской и Ярославской областях силовики задержали три автомобиля, где в тайниках перевозились запрещенные вещества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Курьеры со своим товаром выехали из Ленинградской области. Когда их автомобили остановили, то в тайниках нашли и изъяли не менее 45 килограммов амфетамина и 23 тысячи таблеток метилендиоксиметамфетамина (МДМА, экстази) общим весом 10 килограммов.
Против задержанных завели два уголовных дела и отправили под стражу. Свой товар курьеры хотели продать в Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.
Сотрудники спецслужбы смогли установить личности активных участников организованной преступной группы, которые занимались распространением наркотиков на территории России.