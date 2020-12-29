ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду наркотиков

Российская ФСБ совместно с управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США провела международную многоэтапную спецоперацию. В результате было вскрыто преступное сообщество, которое занималось контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и другие государства.

Сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить один миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Всего в результате совместной с зарубежными партнерами операции из незаконного оборота изъято не менее 330 килограмм кокаина, <…> возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В мае 2020 года при покушении на сбыт наркотиков в Санкт-Петербурге сотрудники задержали с поличным наркокурьера. У него изъяли один килограмм кокаина. После были установлены активные участники организованной преступной группы. В нее вошли граждане нескольких государств.

Уже в июне этого года года в Москве были с поличным задержаны участники и один из организаторов наркотической ОПГ. Тогда из незаконного оборота изъяли 34 килограмма кокаина.

После ряда задержаний наркодельцы стали применять повышенные меры конспирации. Однако это не помешало американским и российским специалистам осенью обнаружить в Московской области тайник, в котором находилось 295 килограммов наркотиков. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.