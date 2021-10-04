ФСБ: двух главарей и шестерых участников «Хизб ут-Тахрир» задержали в московском регионе

В московском регионе силовики пресекли деятельность террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Задержаны два главаря и шестеро активных участников. Об этом сообщила ФСБ.

Деятельность ячейки радикальных исламистов в Москве и Подмосковье пресечена сотрудниками ФСБ при содействии полиции и Росгвардии. В ходе операции были задержаны два главаря банды и шесть ее участников, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Члены террористической ячейки занимались подрывной деятельностью, основанной на доктрине создания «всемирного халифата», подразумевающей разрушение общественных институтов и в целях насильственного свержения власти, уточнили в ведомстве.

Силовики провели обыски по местам проживания членов банды. Было изъято значительное количество экстремистской литературы и материалов.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещена в России