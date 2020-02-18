У пострадавшего от мошенницы Фридман вымогают деньги

История мошенницы, участницы телешоу, так называемой «сестры» Рамзана Кадырова и «подруги» Бари Алибасова Яны Фридман получила продолжение. Ее представители явились на работу к пострадавшему от ее махинаций и потребовали от него «долг» в 500 тысяч долларов.

Ляна Фридман отняла у своей жертвы, Льва, квартиру в Москве. После этого оказалось, что пострадавший оказался ей еще должен полмиллиона долларов. Ранее уже судимые, вымогатели от мошенницы явились прямо к нему на работу.

Источник фото: телеканал «360»

Они представились помощниками Татьяны Москальковой, политика, юриста и Уполномоченного по правам человека в РФ. Сначала мошенники позвонили как торговые представители ее аппарата и договорились с Львом о встрече. Вымогателей арестовала прибывшая полиция.

Эти деньги Фридман взяла якобы у мусульманской общины, которая теперь требует их назад. До этого она говорила, что на эти деньги помогла Льву не попасть в тюрьму. Мошенница уже отобрала у него квартиру. По слухам, Лев — ее бывший любовник и добровольно переписал квартиру на имя Фридман.