26 апреля 2023, 13:08
Французские наемники расправились с россиянами на Украине
СК сообщил о внесудебной казни россиян французскими наемниками на Украине
Российские следователи приступили к изучению преступлений французских наемников, которые принимали участие во внесудебных казнях военнопленных на Украине. Об этом сообщила пресс-служба СК в Telegram-канале.
В ведомстве заявили, что речь идет об иностранных боевиках, которые выступали на стороне националистического полка «Азов»* и 92-й бригады Вооруженных сил Украины.
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По данным следователей, один из французских наемников опубликовал видео внесудебной казни взятых в плен российских военных. Боевик расстрелял их в упор.
Криминалисты намерены установить все обстоятельства случившегося и привлечь всех причастных к преступлению к ответственности.
О задержании двух французских боевиков, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, в среду, 26 апреля, сообщила газета Le Parisien. Задержанным предъявили обвинение в незаконной перевозке оружия. По данным СМИ, оба француза принимали участие в расстреле российских военных.
* Полк «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
СК РФ
Россия
Франция
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