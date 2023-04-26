Криминал 26 апреля 2023, 13:08 Французские наемники расправились с россиянами на Украине СК сообщил о внесудебной казни россиян французскими наемниками на Украине РИА «Новости»

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Российские следователи приступили к изучению преступлений французских наемников, которые принимали участие во внесудебных казнях военнопленных на Украине. Об этом сообщила пресс-служба СК в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что речь идет об иностранных боевиках, которые выступали на стороне националистического полка «Азов»* и 92-й бригады Вооруженных сил Украины.

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По данным следователей, один из французских наемников опубликовал видео внесудебной казни взятых в плен российских военных. Боевик расстрелял их в упор.

Криминалисты намерены установить все обстоятельства случившегося и привлечь всех причастных к преступлению к ответственности.

О задержании двух французских боевиков, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, в среду, 26 апреля, сообщила газета Le Parisien. Задержанным предъявили обвинение в незаконной перевозке оружия. По данным СМИ, оба француза принимали участие в расстреле российских военных.

* Полк «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.