Французские моряки перехватил судно с 2,5 тоннами гашиша
Задержание произошло 25 сентября в Индийском океане. Как рассказали в Минобороны телеканалу BFM TV, судно-нарушитель было замечено с вертолета Panther, который совершает вылеты с палубы фрегата.
Актриса Бочкарева анонсировала продолжение кокаиновой историиПодробнее
Судно шло без флага. На попытки связаться по радио команда плавсредства не ответила и стала совершать «подозрительные изменения курса».
Фрегат Nivose несет патруль в рамках совместной международной кампании по борьбе с нелегальными морскими перевозками и международным терроризмом.
Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила в Twitter, что решительные действия военных против наркотрафика «оказывают определяющее влияние на безопасность в регионе, а также в Европе и во Франции — потенциальных местах назначения этих наркотиков».