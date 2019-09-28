Французские моряки перехватил судно с 2,5 тоннами гашиша

Фрегат Nivose французских ВМС задержал судно, перевозившее 2,5 тонны гашиша. Наркотики были упакованы в тюки по 19 килограммов, сообщил штаб французских Вооруженных сил в Twitter.

Задержание произошло 25 сентября в Индийском океане. Как рассказали в Минобороны телеканалу BFM TV, судно-нарушитель было замечено с вертолета Panther, который совершает вылеты с палубы фрегата.

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Судно шло без флага. На попытки связаться по радио команда плавсредства не ответила и стала совершать «подозрительные изменения курса».

Фрегат Nivose несет патруль в рамках совместной международной кампании по борьбе с нелегальными морскими перевозками и международным терроризмом.

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила в Twitter, что решительные действия военных против наркотрафика «оказывают определяющее влияние на безопасность в регионе, а также в Европе и во Франции — потенциальных местах назначения этих наркотиков».