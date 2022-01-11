Фотомодель Vogue предстанет перед судом присяжных за убийство мужа

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело фотомодели Vogue Лилии Судаковой. Ее обвинили в убийстве мужа ножом в ходе ссоры, передала Lenta.ru.

По информации следствия, преступление состоялось 28 ноября 2020 года в доме на Гагаринской улицы. Обвинение уверяет, что преступление было умышленным. Муж якобы пытался успокоить Судакову, а та ударила его ножом в грудь. Впрочем, модель часто жаловалась на побои и заявила сама, что супруг угрожал ей. В таком случае речь идет о самообороне.

Есть также версия, что Судаков привел на квартиру девушку и открыто с ней флиртовал. Супруги поссорились, все закончилось дракой, и в этот момент у Лилии оказался в руках нож. Известно, что она сама вызвала скорую и оказала потерпевшему первую помощь. Модель также дала следователям максимально подробные показания.

Бывший возлюбленный модели Лилии Судаковой в разговоре с «360» также рассказал о постоянном домашнем насилии в ее семье. Саму модель он характеризовал как доброго, творческого и широко развитого человека.