Криминал 12 июля 2023, 17:20 «Фонбет ТВ» оштрафовали на миллион рублей по статье о пропаганде ЛГБТ Басманный суд Москвы оштрафовал «Фонбет ТВ» на миллион рублей по статье о пропаганде ЛГБТ © Fotolia / Degimages

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Компанию «Фонбет ТВ», принадлежащую ТНТ Music, оштрафовали на миллион рублей за нарушение статьи о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Басманный районный суд города Москвы вынес постановление в отношении букмекерской компании ставок ООО «ФОНБЕТ ТВ» и признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Telegram-канал московских судов общей юрисдикции

По этой статье предусматривается штраф до четырех миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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