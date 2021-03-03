Физиономист заметил противоречия в жестах и словах скопинского маньяка

Физиономист Светлана Филатова заметила противоречия в жестах и словах так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова. По мнению эксперта, мужчина считает, что он невиновен, написал Life.

Житель Рязанской области оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек в 2000 году. Он продержал их в подвале около четырех лет. Одна из жертв дважды рожала от него. Детей у матери преступник забирал. Мужчина вышел из тюрьмы 3 марта. Он провел заключении 17 лет.

Физиономист Светлана Филатова отсмотрела кадры с Моховым, снятые накануне. Специалист заверила, что мучитель не раскаялся в злодеяниях. Она увидела, что Мохов научился подавлять свои эмоции и ставить психологические блоки. При этом радость от предвкушения воли и желание отомстить он скрыть не смог.

По словам физиогномиста, в речи маньяка есть эмблематические оговорки. Он воспроизводит жесты, которые не соответствуют сказанному.

«Когда он говорит, что все осознал, то качает головой „нет“. И на вопрос отвечает: „Я не писал“, а сам кивнул. Это подсознательное, тело выдает», — пояснила Филатова.

Эксперт добавила, что мужчина затаился и в будущем готов к мести.