Физика Ковалева оставили под арестом по делу о госизмене

Физику Роману Ковалеву, обвиняемому в государственной измене, продлили арест до 5 февраля. Он был учеником фигуранта уголовного дела о госизмене 75-летнего ученого из ЦНИИ машиностроения Виктора Кудрявцева.

«Постановлением суда от 1 ноября срок содержания под стражей в отношении Ковалева продлен на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 5 февраля 2020 года», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.

Ковалев воглавляет Центр теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и был заместителем заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ). Свою вину в госизмене он не признает.

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По данным источника агентства, Ковалев мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, хотя его непосредственный руководитель не ставил перед ним таких задач. Результаты этих исследований, считает следствие, передавались в научный институт в Брюсселе.

Адвокат рассказал журналистам, что Кудрявцеву в 2018 году предлагали смягчить меру пресечения в обмен на признание вины и изобличение своего ученика Ковалева, но ученый отказался.