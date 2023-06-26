Криминал 26 июня 2023, 16:13 Физика Голубкина приговорили к 12 годам строгого режима за госизмену РИА «Новости»: суд приговорил профессора МФТИ Голубкина к 12 годам колонии за госизмену Московские суды общей юрисдикции

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Московский городской суд признал виновным и приговорил 71-летнего профессора МФТИ Валерия Голубкина к лишению свободы за госизмену. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Приговорить к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — огласил решение судья.

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Дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов.

Лефортовский суд Москвы арестовал физик-теоретика Голубкина 13 апреля 2021 года. Ему вменяли передачу отчетов координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Своей вины профессор не признавал.

Голубкин — доктор технических наук, на кафедре Московского физико-технического института он читал курс по аэродинамике больших скоростей. Он опубликовал свыше 120 своих работ, был ответственным секретарем редколлегии «Ученые записки ЦАГИ», указано на сайте вуза.

Ранее суд в Белгороде приговорил ростовчанина к четырем годам тюрьмы за госизмену. Мужчина пытался незаконно пересечь границу для участия в военных действиях против России. Виду подсудимый признал.