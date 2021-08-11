Сооснователей финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск

Полиция заявила о розыске сооснователей финансовой пирамиды Finiko. В уголовном деле, которое возбудили в декабре 2020 года, они проходят как подозреваемые.

МВД РФ разыскивает Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Руслана Давлетьярова.

Дело об организации финансовой пирамиды завели 7 декабря 2020 года. В июле 2021-го выяснилось, что у вкладчиков Finiko нет возможности вывести средства из личного кабинета. Пользователи не смогли зайти в собственные аккаунты.

Полицейские получили от пострадавших около 100 заявлений. Суммы полученного ими ущерба колеблются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.

Создателя Finiko Кирилла Доронина в конце июля арестовали на два месяца. Ему предъявили обвинение в крупном мошенничестве.