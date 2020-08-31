Финансистов ИГ* задержали в пяти регионах России

ФСБ в ходе спецоперации задержала финансистов террористической организации «Исламское государство»*. Преступники находились в Москве, Подмосковье, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Речь идет о шести россиянах. В их отношении завели уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности».

В квартирах подозреваемых прошли обыски. Оперативники забрали оттуда средства коммуникации и платежные инструменты, которые говорили о незаконной деятельности.

Правоохранители установили причастность этих людей к деятельности преступной группировки, членов которой ранее осудили за финансирование террористов из Сирии.

Следственный комитет РФ уточнил, что задержанные финансировали боевиков с 2016-го по июнь 2017 года. Им удалось собрать как минимум полмиллиона рублей. Деньги перечисляли в том числе и осужденные за терроризм россияне.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.