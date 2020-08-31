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    31 августа 2020, 09:33

    Финансистов ИГ* задержали в пяти регионах России

    Наза Салех Захи , Юлия Булыгина

    ФСБ в ходе спецоперации задержала финансистов террористической организации «Исламское государство»*. Преступники находились в Москве, Подмосковье, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    Речь идет о шести россиянах. В их отношении завели уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности».

    В квартирах подозреваемых прошли обыски. Оперативники забрали оттуда средства коммуникации и платежные инструменты, которые говорили о незаконной деятельности.

    Правоохранители установили причастность этих людей к деятельности преступной группировки, членов которой ранее осудили за финансирование террористов из Сирии.

    Следственный комитет РФ уточнил, что задержанные финансировали боевиков с 2016-го по июнь 2017 года. Им удалось собрать как минимум полмиллиона рублей. Деньги перечисляли в том числе и осужденные за терроризм россияне.

    Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

    *«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.

    Новости SMI.FM