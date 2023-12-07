07 декабря 2023, 09:24
Финансировавшего ВСУ россиянина задержали сотрудники ФСБ
ФСБ: в Тюменской области задержали мужчину, финансировавшего ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области, финансировавшего ВСУ. Против мужчины возбудили дело о госизмене, сообщили РИА «Новости» в региональном управлении ведомства.
По версии силовиков, тюменец целенаправленно перевел деньги ВСУ. Уголовная ответственность за совершение подобного преступления предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
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Других подробностей расследования в пресс-службе ФСБ не привели.
В начале декабря стало известно о задержании молодого жителя Омска, призывавшего мобилизованных россиян сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ.
Свои идеи 22-летний омич публиковал в Сети. Против мужчины возбудили дело за публичные призывы в интернете к деятельности, направленной против безопасности государства.
Кроме того, по данным ФСБ, задержанный собирался вступить в ряды вооруженных украинских формирований.
ФСБ
ВСУ
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