Важное 07 декабря 2023, 09:24 Финансировавшего ВСУ россиянина задержали сотрудники ФСБ ФСБ: в Тюменской области задержали мужчину, финансировавшего ВСУ РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области, финансировавшего ВСУ. Против мужчины возбудили дело о госизмене, сообщили РИА «Новости» в региональном управлении ведомства.

По версии силовиков, тюменец целенаправленно перевел деньги ВСУ. Уголовная ответственность за совершение подобного преступления предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

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Других подробностей расследования в пресс-службе ФСБ не привели.

В начале декабря стало известно о задержании молодого жителя Омска, призывавшего мобилизованных россиян сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ.

Свои идеи 22-летний омич публиковал в Сети. Против мужчины возбудили дело за публичные призывы в интернете к деятельности, направленной против безопасности государства.

Кроме того, по данным ФСБ, задержанный собирался вступить в ряды вооруженных украинских формирований.