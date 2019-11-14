Финансирование терроризма. Кто и зачем спонсирует запрещенные организации

Умар Умиров перевел 19 400 рублей члену террористической группировки, а также призывал знакомых спонсировать запрещенные организации.

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Байбабаев состоял в закрытом Telegram-канале, одноименном запрещенной группировке, а также хранил запрещенную литературу. При обыске у него обнаружили банковские карты, с которых осуществлялись переводы средств террористам.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, что на данный момент огромное число некоммерческих фондов вводит граждан в заблуждение об истинных целях расходования средств.

«Сейчас благотворительные фонды проконтролировать практически невозможно. Они регистрируются, а чем они занимаются и куда потом уходят деньги, наверное, ни одна финансовая организация сказать точно не может», — объяснил эксперт.

Он отметил, что много денежных сборов происходит в мессенджерах, хотя это и не самый распространенный способ.

«Допустим, у нас в России, в Москве много выходцев или мигрантов из Средней Азии и им не нужны какие-то особые проводки официальные. У них есть так называемая черная касса, которая из одной страны в другую чисто по договоренности перевозит деньги, — рассказал Гончаров. — Ты сегодня отдаешь их одному, а в другой стране получаешь у другого человека по своей договоренности. В этом смысле эта схема существует, и пока спецслужбам довольно-таки проблематично с ней бороться».