06 марта 2023, 11:25
Фигуранты дела об убийстве Дарьи Дугиной признали свою вину
«Звезда»: оба фигуранта дела об убийстве Дарьи Дугиной признали свою вину
Фигуранты дела об убийстве Дарьи Дугиной Андрей Кузнецов и Александр Сучков признали свою вину. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Звезда».
По его информации, Андрей Кузнецов сознался в подделке документов, которые помогли совершить убийство.
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«Александр Сучков считает свою вину частичной — он не признает тот факт, что изготовил документ для совершения другого преступления. Но признает остальные обвинения», — говорится в сообщении.
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Российская журналистка, политолог Дарья Дугина скончалась 20 августа 2022 года в результате теракта. Она подорвалась на своей машине после того, как покинула фестиваль «Традиция» в Подмосковье. Детонацию самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиле Дугиной, произвели дистанционно.
ФСБ установила, что исполнителем убийства является украинка Наталья Вовк. По поддельным документам она покинула Россию и сбежала в Эстонию.
Погибла Дарья Дугина
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