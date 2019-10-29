Фигуранты дела о прорыве дамбы под Красноярском останутся под стражей

Трое арестованных по делу о прорыве дамб в Сибири останутся в СИЗО. Защита пыталась обжаловать меру пресечения, но Красноярский краевой суд оставил ее без изменений.

Жалобу по начальнику участка ООО «Сисим» Андрею Еганову суд оставил без изменений, сообщило РИА «Новости». Еганов вместе с генеральным директором «Сисим» Максимом Ковальковым и мастером горного участка артели Евгением Александровым был арестован решением суда Железнодорожного района Красноярска на два месяца. Адвокаты не согласились с вердиктом и подали апелляционную жалобу, которую суд удовлетворять не стал.

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 17 Подробнее

Из-за ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели под Красноярском, которое произошло 19 октября, затопило два общежития. В них жили сотрудники предприятия. В результате прорыва дамбы 17 человек погибли, пострадавшими признаны свыше 20. Неизвестной остается судьба еще трех человек.

Как удалось выяснить следствию, дамбы появились на водоеме незаконно. Их возвели для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Сначала прорвалась самая верхняя дамба, потом разрушились еще четыре.

Местные власти сообщили, что владельцем артели является холдинг «Сибзолото». Тем не менее производственное объединение нигде не зарегистрировано. В СК подчеркнули, что начальник участка знал, что строить рабочий поселок в зоне затопления опасно.