Криминал 20 декабря 2023, 17:12 Фигуранту дела о захвате заложников в цветочном магазине Москвы запросили принудительное лечение Обвиняемого в захвате заложников в цветочном магазине Москвы оставили в СИЗО РИА «Новости»

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Принимавшего участие в захвате в заложники продавщицы и покупательницы цветочного магазина на Таганской улице в Москве оставили в СИЗО на полгода. Как сообщил ТАСС, решение принял Второй западный окружной военный суд, который рассматривает это дело.

Как следует из вынесенного судьей постановления, подсудимому запросили принудительное лечение.

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«Подлежит рассмотрению уголовное дело о применении мер медицинского характера. <…> Продлить обвиняемому срок заключения под стражу на шесть месяцев, то есть до 28 мая 2024 года», — заявил судья.

Обвиняемого доставили в суд из Московской областной психиатрической больницы имени Яковенко в городском округе Чехов. Как долго его там содержали, неизвестно.

В ходе следующего заседания с обвинительным заключением выступит прокурор, а подсудимый заявит о своей позиции. После этого суд приступит к слушаниям по существу.

Нападение на цветочный магазин в центре Москвы произошло 17 февраля. Двое мужчин с травматическим пистолетом не давали выйти из помещения продавщице и случайной покупательнице. Освободил заложников наряд полиции, который штурмом взял магазин. Один из злоумышленников открыл огонь и ранил правоохранителя.

Обоим задержанным предъявили обвинения во взятии заложников, а стрелку дополнительно — в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.