Страны Европы отказали России в выдаче находящихся в розыске фигурантов уголовных дел

Правоохранительные органы стран Европы отказываются от сотрудничества с российскими коллегами в сфере совместной борьбы с международным криминалом и в выдаче обвиняемых по уголовным делам, которые находятся в розыске. С таким заявлением выступил Генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Координационного совета руководителей Генпрокуратур стран СНГ.

Он пояснил, что за последнее время российское ведомство получило отказ в выдаче находящихся в розыске обвиняемых, в том числе по особо тяжким преступлениям, от органов Германии, Великобритании, Литвы, Италии, Польши, Хорватии, Черногории, Эстонии и Чехии.

«Подобное неразумное поведение мы копировать не станем, продолжим выполнение всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами», — заявил Краснов.

Генеральный прокурор подчеркнул, что отказ европейских стран связан исключительно с политическими мотивами.