28 августа 2023, 17:43
Фигурантку дела о массовом отравлении в кафе на севере Москвы отправили под домашний арест
Фигурантку дела об отравлении на севере Москвы отправили под домашний арест
Суд избрал меру пресечения заместителю генерального директора частной организации-поставщика по делу о массовом отравлении в кафе на севере Москвы. Подозреваемую отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«С учетом позиции прокуратуры северного административного округа суд избрал в отношении 57-летней женщины — заместителя генерального директора частной организации-поставщика меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что также суд рассмотрит и вопрос о заключении под стражу еще двух фигурантов дела.
По данным Следственного комитета, количество пострадавших при отравлении возросло до 40 человек. Все они обратились к врачам с жалобами после посещения бистро на севере Москвы.
В течение последних месяцев жители столицы неоднократно сообщали о плохом качестве продуктов питания в этом заведении. Один из них даже рассказал, что нашел в шаурме крысиный хвост.
Следователи осмотрели точку быстрого питания и изъяли всю продукцию. В отношении владельцев возбудили уголовное дело.
Суд
Прокуратура РФ
Москва 2023
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