Криминал 28 августа 2023, 17:43 Фигурантку дела о массовом отравлении в кафе на севере Москвы отправили под домашний арест Фигурантку дела об отравлении на севере Москвы отправили под домашний арест Сайт мэра и правительства Москвы

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Суд избрал меру пресечения заместителю генерального директора частной организации-поставщика по делу о массовом отравлении в кафе на севере Москвы. Подозреваемую отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры северного административного округа суд избрал в отношении 57-летней женщины — заместителя генерального директора частной организации-поставщика меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что также суд рассмотрит и вопрос о заключении под стражу еще двух фигурантов дела.

По данным Следственного комитета, количество пострадавших при отравлении возросло до 40 человек. Все они обратились к врачам с жалобами после посещения бистро на севере Москвы.

В течение последних месяцев жители столицы неоднократно сообщали о плохом качестве продуктов питания в этом заведении. Один из них даже рассказал, что нашел в шаурме крысиный хвост.

Следователи осмотрели точку быстрого питания и изъяли всю продукцию. В отношении владельцев возбудили уголовное дело.