Фигурантам дела «Сети» вынесли приговоры. Им дали 5 и 7 лет колонии

Фигуранта дела «Сети»* Виктора Филинкова приговорили к семи годам колонии, а Юлия Бояршинова — к пяти с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Приговор огласили в 1-м Западном окружном военном суде. А 2-й Западный окружной военный суд признал их виновными в участии в террористическом сообществе, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Обвинение просило дать Филинкову девять лет колонии общего режима, Бояршинову — шесть лет колонии общего режима.

Следствие считает, что участники «Сети»* и ее подразделение «Марсово поле» готовили вооруженный мятеж и насильственный захват власти.

Промышленный альпинист Юлий Бояршинов признался, что участвовал в террористическом сообществе «Сеть»*, а также в хранении взрывчатых веществ. Петербуржец Игорь Шишкин, которые тоже полностью признал вину, получил 3,5 года колонии общего режима. Всего по делу проходили 11 человек.

* «Сеть» — террористическая организация, запрещенная в России.