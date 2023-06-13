Криминал 13 июня 2023, 14:46 Фигурантам дела о пожаре в гостинице «Вечный зов» вынесли приговор Фигурантам дела о пожаре в отеле «Вечный зов», где погибли два человека, вынесли приговор РИА «Новости»

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Фигурантам дела о пожаре в отеле «Вечный зов», где погибли два человека, вынесли приговор, сообщил столичный СК в Telegram-канале.

По версии следствия, ночью 4 мая 2021 года в отеле на 6-й Кожуховской улице в Москве произошло возгорание, в результате которого погибли двое мужчин. Причиной пожара стали проблемы с электропроводкой.

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Лефортовский районный суд Москвы назначил гендиректору «Вечный зов Премиум» Алексею Пустовому 5 лет исправительной колонии общего режима. Глава организации-арендодателя Татьяна Вирбицкая получила полтора года лишения свободы условно, а управляющая Евгения Чумакайленко — 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Двое фигурантов признали вину в полном объеме, а еще один — частично. Потерпевшими признали одиннадцать человек.