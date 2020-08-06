Фигурантам дела «Нового величия» запретили выкладывать материалы в интернет

Люблинский суд столицы вынес приговор участникам дела «Нового величия». Максимальный срок получил Руслан Костыленков. Также судья запретил всем фигурантам в течение пяти лет выкладывать материалы в интернет и делать там заявления.

«Приговором Люблинского районного суда осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для ознакомления неограниченного круга лиц, сроком на пять лет и с ограничением свободы на два года», — говорится в сообщении от пресс-службы суда.

Суд в приговоре для участников дела исключил квалификацию «участие в экстремистской организации», оставив лишь «организацию экстремистского сообщества».

Максимальный тюремный срок суд назначил Руслану Костыленкову — он получил 7 лет в колонии. Реальные сроки также получили Вячеслав Крюков — шесть лет тюрьмы и Петр Карамзин — 6,5 года колонии. Анна Павликова, Мария Дубовик, Дмитрий Полетаев и Максим Рощин получили условные сроки.