Криминал 17 апреля 2024, 14:12 Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова оставили под стражей Суд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова

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Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения Алишеру Касимову, которого подозревают в помощи исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Апелляционную жалобу подсудимого оставили без удовлетворения. Он будет находиться в СИЗО по решению Басманного районного суда Москвы.

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Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на арест двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе» 15 апреля. Речь шла об Аминчоне Исломове и Алишере Касимове. Сейчас в рамках следствия по делу проходят 11 человек.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные люди открыли огонь по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Жертвами нападения стали 145 человек.