Фигуранта дела о смерти продюсера Арцибашева объявили в международный розыск

Трем фигурантам дела о нарушениях в клинике «Медицина 24/7» и смерти продюсера Владимира Арцибашева предъявлены обвинения. Один из них — главврач медучреждения Олег Серебрянский, он сбежал из страны и был объявлен в международный розыск. Об этом «360» сообщил руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) по Москве и Московской области Роман Курынин.

«В числе фигурантов этого уголовного дела генеральный директор и главврач клиники Олег Серебрянский, заведующий отделением Руслан Павлов и врач анестезиолог-реаниматолог Павел Наумов. Серебрянский скрылся от правоохранительных органов и по имеющимся сведениям сейчас находится на территории Турецкой Республики. Ему заочно предъявлено обвинение и он объявлен в международный розыск», — рассказал Курынин.

Он добавил, что Павлову и Наумову в ходе предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Арест наложен на имущество клиники и обвиняемых, в том числе на деньги, находящиеся на расчетных счетах.

По словам собеседника «360», клиника возобновила работу в августе, но при этом сменила название. Однако в документах и, в частности, лицензиях на медицинскую деятельность, размещенных на ее сайте, по-прежнему было указано название «Медицина 24/7».

«После того, как стало известно о возобновлении работы клиники, Следственный комитет обратился в Росздравнадзор с просьбой провести внеплановую проверку этой организации. По ее итогам представители Росздравнадзора обратились в суд с требованием об аннулировании лицензий медицинской организации», — добавил Курынин.

Он также сообщил, что следователи в рамках уголовного дела с проверяют все случаи оказания ненадлежащих медицинских услуг пациентам, дается правовая оценка по каждому такому факту.

«Проверяются и сведения о возможном мошенничестве со стороны этой организации. Санкция статьи Уголовного кодекса, которая вменяется фигурантам уголовного дела, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», — отметил представитель Росздравнадзора.

Ранее клиника «Медицина 24/7» оказалась в центре скандала из-за смерти бизнесмена и продюсера Владимира Арцибашева, а также из-за найденных нарушений при сотрудничестве с НИИ туберкулеза, подробнее об этом можно прочитать в большом материале «360».