Фигуранта дела о смертельном ДТП на остановке в Подмосковье отправили в СИЗО | 360°

Криминал 26 октября 2022, 18:52 Фигуранта дела о смертельном ДТП на остановке в Подмосковье отправили в СИЗО Суд арестовал водителя по делу о смертельном ДТП на остановке в Подмосковье

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Видновский городской суд арестовал водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который сбил насмерть 16-летнюю девушку в деревне Дроздово. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что 22-летний фигурант дела о смертельном ДТП пробудет под стражей до 25 декабря этого года.

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Авария, жертвой которой стала 16-летняя девушка, произошла утром 25 октября в деревне Дроздово Ленинского городского округа. По данным следствия, водитель не справился с управлением, вылетел на остановку общественного транспорта. После этого автомобиль опрокинулся на девушку, которая стояла там в этом момент. Она погибла на месте происшествия.

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Крупное ДТП, в котором пострадали школьницы, произошло 26 октября на Урале. По данным «Известий», ВАЗ-2110 и Chery, которыми управляли нетрезвые водители, столкнулись в Красноармейском районе Челябинской области. В результате пострадали две девочки. Обе были в салоне иномарки.