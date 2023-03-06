Криминал 06 марта 2023, 11:33 Подельник обвиняемой в убийстве политолога Дарьи Дугиной попал в больницу Подельник Натальи Вовк Андрей Кузнецов попал в московскую больницу ФСИН РИА «Новости»

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Обвиняемого в подделке документов для предполагаемой исполнительницы убийства политолога Дарьи Дугиной госпитализировали. Андрей Кузнецов попал в инфекционное отделение и не смог присутствовать на очередном заседании суда в Туле, сообщили «Известия».

Подельника Натальи Вовк 1 марта положили в больницу ФСИН России в Москве. Он находится на карантинно-изоляционных мероприятиях в инфекционном отделении. Другой подозреваемый, Александр Сучков, присутствовал на заседании Пролетарского суда Тулы 6 марта. Они признали вину. Андрей Кузнецов подтвердил, что подделал документы, которые помогли украинке совершить убийство. Александр Сучков согласился с обвинением частично и не сознался в изготовлении бумаг для другого преступления.

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Они связались с предполагаемой исполнительницей убийства в начале августа 2022 года. Наталья Вовк хотела купить поддельное свидетельство о госрегистрации машины Mini Cooper. Один мужчина сделал в Арамиле Свердловской области макет будущего документа и отправил его подельнику в Туле, который передал готовое свидетельство клиентке.

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Автомобиль Дарьи Дугиной подорвали при помощи дистанционного взрывного устройства вечером 20 августа, когда она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье. В ноябре Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк, которая на тот момент сбежала в Эстонию.