Фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне» вышел из СИЗО

Кемеровский суд выпустил из СИЗО начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, которого обвинили в халатности при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Своей вины он не признает.

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Как уточнило РИА «Новости», Бурсин обвинялся в том, что не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия. Ему вменялось в вину ненадлежащая организация проведения разведки пожара, из-за чего погибли люди. Бурсин утверждает, что в торговом центре было сильное задымление, помешавшее ориентироваться в сложной планировке помещений.

Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании — инженер противопожарной системы Александр Никитин вышли из СИЗО 25 октября. Суд изменил им меру пресечения на более мягкую.

В деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» также фигурируют гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова и охранник частного охранного предприятия Сергей Антюшин. Они арестованы до 26 января 2020 года. Всего в рамках уголовного дела задержаны 15 человек.

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года погибли почти 60 человек. Большинство из них дети.