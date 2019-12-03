Фигурант дела о хищениях на космодроме Восточный получил 11 лет тюрьмы

Благовещенский городской суд Амурской области приговорил к 11 годам колонии руководителя подрядной организации, занимавшейся строительством на космодроме Восточный. Также мужчина должен будет выплатит штраф в размере более 980 миллионов рублей.

Речь идет о бывшем гендиректоре ООО «УСИО» Дмитрии Вишневском. Он признан виновным в растрате при выполнении работ на космодроме Восточный. Такая информация появилась на официальном сайте суда.

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По информации следствия, его компания в 2012–2014 годах заключила контракты с генподрядчиком ФГУП «ГУСС „Дальспецстрой“ при Спецстрое России» на создание системы внешнего электроснабжения космодрома. На счет ООО «УСИО» перечислили около двух миллиардов рублей.

Однако Вишневский вместе с сообщником переводил госденьги сторонним компаниям. Так, по одному из контактов были похищены 660 миллионов рублей, по-другому — еще порядка 320 миллионов рублей.

После того, как мужчине вынесли приговор, он оказался под стражей. Вишневский будет отбывать свой срок в колонии общего режима.

В ноябре Следственный комитет России сообщил, что расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный. Также следователи направили в суд еще 42 уголовных дела о растратах, злоупотреблениях должностными полномочиях и мошенничестве.