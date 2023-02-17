Криминал 17 февраля 2023, 19:05 Фигурант дела банды педофилов из Иваново умер в московском СИЗО Обвиняемый в растлении сирот в Иваново Бухонин умер от травм в СИЗО Москвы РИА «Новости»

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Тяжелые травмы стали причиной смерти 73-летнего заключенного московского следственного изолятора «Матросская тишина» Николая Бухонина. Бывший заместитель директора музыкальной школы проходил обвиняемым по делу о банде педофилов, растлевавших сирот в интернате Ивановской области. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы сообщило ИА REGNUM.

По словам собеседника журналистов, в конце января у Бухонина диагностировали травму головы, вывих сустава и перелом костей плеча.

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После смерти задержанного начали проверку, по итогам которой могут завести уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

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РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ФСИН сообщило, что обвиняемый 1949 года рождения умер во время плановой госпитализации в одной из клиник Москвы. Во время прохождения процедур у него обострились хронические заболевания и в минувший четверг, 16 февраля, обвиняемый скончался.

Бухонина задержали в мае 2021 года по подозрению в насилии над воспитанниками интерната в Ивановской области. Одна из несовершеннолетних потерпевших заявила, что подозреваемый возил ее на свою дачу, где насиловал. Вторым фигурантом дела проходил директор интерната.