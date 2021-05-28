facebook_pixel
    28 мая 2021, 19:33

    Фермера заподозрили в даче взятки в Приангарье

    Артур Блянихов

    В Приангарье задержали фермера, которого заподозрили в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    «Взятка предназначалась за фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для заготовки дров для собственных нужд», — рассказали правоохранители.

    Отмечается, что сам подозреваемый заготавливал деловую древесину. По версии следствия, он передал 200 тысяч рублей чиновнику из регионального Минлеса. Возбуждено уголовное дело.