Фермера заподозрили в даче взятки в Приангарье

В Приангарье задержали фермера, которого заподозрили в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Взятка предназначалась за фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для заготовки дров для собственных нужд», — рассказали правоохранители. Отмечается, что сам подозреваемый заготавливал деловую древесину. По версии следствия, он передал 200 тысяч рублей чиновнику из регионального Минлеса. Возбуждено уголовное дело.