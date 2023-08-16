16 августа 2023, 14:25
Фермера приговорили к 3 годам колонии за хищение субсидий в Курганской области
В Курганской области суд приговорил жителя Макушинского округа к трем годам лишения свободы за хищение субсидий, выделенных региональным департаментом АПК. Об этом сообщило Ura.ru.
По данным следствия, в 2016 году руководитель фермерского хозяйства получил выплаты, на которые должен был засеивать яровыми культурами оговоренные площади. Спустя несколько лет в ходе проверок выяснилось, что фермерское хозяйство все это время не работало.
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Отмечается, что общая сумма похищенных денежных средств составила более 2,7 миллиона рублей.
Преступления
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