Криминал 16 августа 2023, 14:25 Фермера приговорили к 3 годам колонии за хищение субсидий в Курганской области

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В Курганской области суд приговорил жителя Макушинского округа к трем годам лишения свободы за хищение субсидий, выделенных региональным департаментом АПК. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным следствия, в 2016 году руководитель фермерского хозяйства получил выплаты, на которые должен был засеивать яровыми культурами оговоренные площади. Спустя несколько лет в ходе проверок выяснилось, что фермерское хозяйство все это время не работало.

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Отмечается, что общая сумма похищенных денежных средств составила более 2,7 миллиона рублей.