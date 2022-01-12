Фермер стал жертвой мошенничества в Самарской области

В Самарской области за помощью к правоохранителям обратился 27-летний фермер, который пострадал от рук аферистов. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на региональное МВД.

Мужчина стал жертвой интернет-мошенничества. Он увидел в Сети объявление о продаже сена и связался с продавцами. Они попросили его в качестве предоплаты перевести половину от общей суммы. Продавцы перестали выходить на связь после того, как получили деньги. Возбуждено уголовное дело.